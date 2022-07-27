Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kansere yenik düştü: Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı toprağa verildi

#Şahin Yılancı#Şebinkarahisar#Giresun

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da kanser tedavisi gören Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, önceki gün hayatını kaybetti. AK Parti'den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı için ilçe belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ile Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile Yılancı'nın ailesi, ilçede yaşayanlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Kansere yenik düştü: Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı toprağa verildi



Cemre Su, Merve Nur ve Damla isminde 3 kızı bulunan Başkan Şahin Yılancı'nın eşi Zehra Yılancı, cenazede taziyeleri gözyaşları ile kabul etti. 3 yaşındaki Cemre Su Yılancı, babasının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılıp ağladı.

Haberin Devamı

Kansere yenik düştü: Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı toprağa verildi


YILDIRIM, MEKTUBU OKUDU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, Başkan Yılancı'nın tedavi sürecinde telefon görüşmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu. Mektupta, Yılancı'nın Erdoğan ile yaptığı görüşmeden dolayı moral bulduğu ve mutluluğunu dile getirdiği ifadeler yer aldı.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de Yılancı ile son görüşmesini anlatarak, "En son hastanede ziyaret etmiştim. Konuştuk, ayağa kalktı, şakalaştık. Benim ayrılmamdan sonra yoğun bakıma kaldırılmış. Gereken her şey yapıldı ama Rabb’imin takdiri böyleymiş. Acımız çok büyük. Bu toprakların yetiştirdiği cesur, kararlı, ilkeli, yiğit evlatlardan bir tanesiydi. 21 yıl önce ilk tanıştığımızda Şebinkarahisar'ın il olmasını istediğini söylemişti. Şebinkarahisar il olmadı ama görüntüsüyle, altyapısıyla Şebinkarahisar'ı il görünümüne kavuşturdu" dedi.

Haberin Devamı

Kansere yenik düştü: Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı toprağa verildi



Konuşmaların ardından törene katılanlar Şahin Yılancı'nın anısına oluşturulan taziye defterine duygularını yazdı. Şahin Yılancı’nın cenazesi, törenin ardından Tekışık Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şahin Yılancı#Şebinkarahisar#Giresun

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer