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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın) (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Kansere yenik düşen hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Kansere yenik düşen hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da yaklaşık 4.5 yıldır kolon kanseri ile mücadele eden 20 yıllık hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu (40) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahinoğlu için hastane bahçesinde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

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  • Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
  • Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
  • Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
  • Aslı hemşire, son yolcuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Evli, 2 çocuk annesi hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu, 4,5 yıldır kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şahinoğlu'nun ölümü yakınları, meslektaşları, hastanedeki çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Aslı Yakut Şahinoğlu için bugün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi.

Kansere yenik düşen hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Törene Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ferah Arslan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Şahin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka, hastanede görev yapan doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanları ile Şahinoğlu'nun eşi İbrahim Şahinoğlu, çocukları Ela Şahinoğlu ve Eren Şahinoğlu ile yakınları katıldı. Hastane İmamı Hamdi Uysal'ın Kuran'ı Kerim okumasının ardından törene katılanlardan helallik istedi.

Kansere yenik düşen hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Şahinoğlu'nun cenazesi daha sonra Yıldıztepe Camii'ne götürülüp, burada öğle kılınan cenaze namazının ardından Köşk İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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