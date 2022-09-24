Kansere karşı yeni umut

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Kanserli hücrelere etki ederek, bu hücreleri öldüren yeni bir tür kanser tedavisi, insanlar üzerindeki ilk denemelerde ciddi umutlar vaat eden sonuçlar verdi. İngiltere’den biliminsanlarının yaptığı açıklamaya göre, tedavi sonrasında bir kanser hastasının tüm kanserli hücreleri yok olurken diğerlerinin kanserli tümörleri küçüldü. Doğrudan tümöre yapılan iğneler, kanserli hücreleri kuşatıp patlatıyor; sonra da vücudun bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Araştırma, İngiltere’nin Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne bağlı (NHS) Royal Marsden Kuruluşu’ndaki Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Londra’nın batısında yaşayan 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski, çalışmanın şu an devam eden aşamasına katılan hastalardan biri. 2017’de ağız bölgesinde, tükürük bezlerine kanser teşhisi konulan Wojkowski, birçok ameliyat ve tedavi gördüğü halde kanseri yenemedi. Aksine hastalık daha da ilerledi.

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ZAYIFLATILMIŞ ‘UÇUK VİRÜSÜ’ ENJEKTE EDİLDİ

Wojkowski tedavi sürecini şöyle anlattı: “Bana başka bir seçeneğim olmadığı söylendi, artık yoğun bakımda tedavi altındaydım. Çok yıkıcı bir durumdu, bu sebeple bu çalışmaya katılma şansı verilmesi inanılmaz bir durum oldu. İki haftada bir iğne yapıldı, toplam beş hafta sürdü. Şu anda bunun üzerinden iki yıl geçti ve artık vücudumda kanserli hücre yok.”

Yaklaşık 40 hastanın katıldığı çalışmalarda bazı hastalara doğrudan “RP2” adı verilen bu modifiye edilmiş, normalde uçuk çıkmasına yol açan bir soğuk algınlığı virüsü olan “Herpes” virüsü enjekte edildi. Diğer hastalara ise bu iğnelerle birlikte aldıkları kanser ilaçları da verilmeye devam etti. Sadece “RP2” verilen dokuz hastadan üçünde tümörlerin küçüldüğü tespit edildi. Kanser ilacı da almaya devam eden 30 hastadan yedisinde tedavi olumlu sonuç verdi. Yorgunluk gibi yan etkiler çok hafif şekilde hissedildi. Araştırma ekibinin başındaki Prof. Kevin Harrington, BBC’ye tedavi sonuçlarının “gerçekten çok etkileyici olduğunu” söyledi ve bazı ileri seviye kanserleri de tedavi ettiğini belirtti.