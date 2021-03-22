Kansere karşı da 'mesajcı aşı' geliyor

Amerikan New York Post’a konuşan Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, sadece birkaç yıl içinde, mRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarını insanlara sunabileceklerini belirtti. Dr. Özlem Türeci, “mRNA’ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Birkaç yıl içinde insanlara sunmaya hazır olacağız” diye konuştu. Aşının ne zaman piyasaya sürülebileceğine ilişkin bir soru üzerine Dr. Türeci, “Bu gelişmeyi öngörmek çok zor. Ancak sadece birkaç yıl içinde, kansere karşı insanlara sunabileceğimiz aşılarımız olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

BioNTech’in kurucusu olan ikili, COVID-19 pandemisi patlamadan önce, esas olarak kanserle mücadele için aşı geliştirmeye çalışıyordu. “mRNA”, ya da bir diğer deyişle “mesajcı RNA” (ribonükleik asit), insan bedeninde virüsle mücadelede gerekli olan proteinin üretilmesi için DNA’da saklanan genetik bilgiyi, hücre çekirdeğinden geçerek ilgili merkeze taşıyor. Virüslerle mücadelede kullanılan bu teknolojinin, tümörlerle mücadelede bağışıklık sistemi üzerinde kullanılması hedefleniyor. Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, geçen cuma günü Almanya Devlet Başkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından, başarıları dolayısıyla ülkenin en yüksek liyakat nişanıyla ödüllendirilmişti.

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