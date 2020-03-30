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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Kanserden ölen Berna hemşire son yolculuğuna uğurlandı

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Kanserden ölen Berna hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu Berna Arslan (24), tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Arslan'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü geçen yıl bitiren Berna Arslan'a, vücut ağrıları nedeniyle gittiği hastanede kanser teşhisi koyuldu. Bir süre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arslan, daha sonra İstanbul'a geldi. Tedavisine Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde devam edilen Arslan, evinde aniden rahatsızlandı. Arslan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Berna Arslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere, bugün memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Gölcüğez Mahallesi’ne getirildi. Cenazede acılı baba Salih Arslan ve aile bireyleri, taziyeleri kabul etti. Berna Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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