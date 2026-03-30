Kanserden bile beter katile müebbet istendi

GİRESUN'da geçen yıl 16 Kasım’da İlhan İhtiyaroğlu (38) yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun (68) idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Coşkun, kurtarılamadı. İhtiyaroğlu tutuklandı. Yakalandığı akciğer kanseri hastalığını, kızı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan’ın 3 yıl süren tedavisi sonrası, kazadan 1 hafta önce yenip sağlığına kavuşan Coşkun, Tirebolu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, hasarlı kaza sonrası yaşanan kavgada Abdullah Coşkun'a yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Savcılık tarafından yapılan araştırmada, tutuklu sanığın karate lisansının bulunup uzun süredir vücut geliştirici sporla uğraştığı tespit edildi. Sporcu geçmişi olan İhtiyaroğlu’nun, olay sonrası aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarında görüştüğü görevliye maktulü kastederek, “Yumruk atmaya çalıştı, ben de dövdüm şimdi” dediği ortaya çıktı. İddianamede görgü tanığı Y.T.’nin ise İhtiyaroğlu’nun havaya zıplayarak yumruk attığını iddia ettiği beyanı da yer aldı.