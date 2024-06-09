×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kanserde 50 yaş uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Alman#Profesör#Bayer
Kanserde 50 yaş uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 07:00

Alman Profesör Dominik Ruettinger, gelecekte 50 yaşın altında kanser vakalarının artacağı uyarısında bulunarak “Genç yaşta kansere yakalanmış çok hasta göreceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Berlin’de Bayer tarafından düzenlenen ve Avrupalı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında konuşan Bayer Farmasötik Bölümü ve Onkoloji Geliştirme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dominik Ruettinger şunları söyledi: “50 yaşın altında, erken yaşlarda kansere yakalanmış insanlar daha fazla olacak. Ancak bu hastalar, ileri görüntüleme yöntemleri sayesinde daha erken teşhis edilecek. 10 yıl sonra kanserin genomik ve hücresel değişikliklerini daha iyi analiz edebileceğimiz yöntemlerimiz olacak. Hastalar kanserden tam anlamıyla iyileşebilecek potansiyelde olacaklar.” Toplantıya genç yaşta kansere yakalanan Merel Hennink de katıldı. Hikâyesini Hürriyet’e anlatan Hennink, 2014 yılında 4’üncü evre akciğer kanseri teşhisi aldı. Hayatı boyunca hiç sigara içmemiş, spor yapmış ve sağlıklı beslenmişti. Hennink kanseri tam olarak atlatmış değil, bu süreçte hastalığı kontrol altına almayı başardı, hasta hakları savunucusu oldu ve dernek kurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alman#Profesör#Bayer

BAKMADAN GEÇME!