Kanserde 50 yaş uyarısı

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Berlin’de Bayer tarafından düzenlenen ve Avrupalı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında konuşan Bayer Farmasötik Bölümü ve Onkoloji Geliştirme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dominik Ruettinger şunları söyledi: “50 yaşın altında, erken yaşlarda kansere yakalanmış insanlar daha fazla olacak. Ancak bu hastalar, ileri görüntüleme yöntemleri sayesinde daha erken teşhis edilecek. 10 yıl sonra kanserin genomik ve hücresel değişikliklerini daha iyi analiz edebileceğimiz yöntemlerimiz olacak. Hastalar kanserden tam anlamıyla iyileşebilecek potansiyelde olacaklar.” Toplantıya genç yaşta kansere yakalanan Merel Hennink de katıldı. Hikâyesini Hürriyet’e anlatan Hennink, 2014 yılında 4’üncü evre akciğer kanseri teşhisi aldı. Hayatı boyunca hiç sigara içmemiş, spor yapmış ve sağlıklı beslenmişti. Hennink kanseri tam olarak atlatmış değil, bu süreçte hastalığı kontrol altına almayı başardı, hasta hakları savunucusu oldu ve dernek kurdu.