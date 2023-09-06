Kanser tedavisinde yeni umut

Haberin Devamı

İngiltere hükümetinin temmuz ayında mRNA aşıları üreten BioNTech ile ortaklık imzalamasının ardından Liverpool şehrindeki Clatterbridge Kanser Merkezi’nde başlayan klinik deneyler gelecek için umut vaat etti. Aralık 2021’de kanser teşhisi konulan 54 yaşındaki Adrian Taylor, aylarca kemoterapi ve radyoterapi aldıktan sonra hastalıktan kurtulduğunu sandı. Ancak kısa süre sonra kanserli hücreler vücuduna yayıldı. Doktorları Adrian Taylor’a deneysel aşamadaki mRNA kanser aşısı tedavisini önerdi. Geçen eylül ayında aşının testlerine katılan ve kasım ayından itibaren 3 haftada bir doz aşı alan Adrian Taylor’ın vücudunda 26 milimetre büyüklüğündeki kanserli tümörün mayıs ayına gelindiğinde 4.6 milimetreye kadar küçüldüğü tespit edildi. Taylor, İngiltere’de mRNA teknolojisiyle üretilen kanser aşısından faydalanan ilk hasta oldu.

Haberin Devamı

Adrian Taylor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ EĞİTİYOR

COVID-19 aşısında da kullanılan mRNA teknolojisi, bağışıklık sistemini kanserli hücreleri tanıyıp yok etme yönünde eğitmek için kullanılıyor. COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkları önlemek için yapılan aşılardan farklı olarak kanseri önlemede değil, tedavide işe yarayan bu aşılar, hastalığın geri dönmesini önleyebiliyor. Clatterbridge Kanser Merkezi’nde Klinik Araştırma Direktörü Profesör Christian Ottensmeier, mRNA aşılarını “bir köpeği belirli bir kokuyu bulması için eğitmeye” benzeterek “Aşı, vücut bağışıklığında kilit önem taşıyan T hücrelerimizi eğitmenin bir yolu” şeklinde konuştu.

HÜCRELERE TALİMAT VERİYOR

İlk olarak, hastanın tümöründen alınan örnek, büyümesinden sorumlu olan proteinlerdeki genetik mutasyonları tanımlamak için laboratuvarda analiz ediliyor. Daha sonra, hücrelere neoantijen olarak bilinen tümör proteinini yapma talimatını veren özel mRNA aşısı hazırlanıyor. Aşı, hastaya enjekte edilince hücreler bu tümör proteinlerini üremesini sağlıyor, bu şekilde vücut kanserli proteinleri tanımış oluyor. Böylece hastanın bağışıklık sistemi kansere karşı savaşı başlatmaya hazır hale geliyor. İngiltere’de baş ve boyun kanserinin yanı sıra prostat ve cilt kanseri için mRNA aşılarının denemeleri sürüyor.