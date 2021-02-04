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Gündem
Sayım ÖZMEN/SASON (Batman) (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Kanser tedavisi gören Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan kalp krizinden yaşamını yitirdi

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Kanser tedavisi gören Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan kalp krizinden yaşamını yitirdi
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Batman'ın Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan (54), kanser tedavisi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Batman'daki özel hastanede bir süredir kanser tedavisi gören, evli ve 4 çocuk babası Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, dün gece kalp krizi geçirdi. Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arslan'ın cenazesi, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini ilçede tamamlayan Muzaffer Arslan, Sason Belediyesi'nde uzun yıllar muhasebe müdürlüğü yaptıktan sonra 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olarak belediye başkanı seçildi. Belediye başkanlığına bir dönem ara veren Arslan, 2019 yerel seçimlerinde tekrar AK Parti'den aday olarak kez ikinci belediye başkanlığına seçildi.

 

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