Kanser tedavisi gören Emre öğretmen yaşama tutunamadı

Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu'nda 10 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Emre Vardar, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede dün akşam hayata veda eden öğretmenin ölümü meslektaşlarını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Vardar'ın sosyal medya hesabından kısa süre önce eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Uzun bir ömür aşkla inşallah" mesajıyla paylaştığı görüldü.

Öğretmenin cenazesi, baba ocağı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.