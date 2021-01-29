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Gündem
İlyas Kaan TAYTAK/SULTANDAĞI (Afyonkarahisar) (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Kanser tedavisi gören baba ile kızından bir gün arayla acı haber

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Kanser tedavisi gören baba ile kızından bir gün arayla acı haber
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kanser tedavisi gören Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla öldü.

Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Rıza Karıncalı, geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi aynı gün toprağa verildi.

KIZI DA DÜN ÖLDÜ

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da dün yaşamını yitirdi. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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