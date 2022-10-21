Kanser takibi artık aile hekimlerinde

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Koca meme kanseri farkındalık ayında, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek. Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor.

347 TARAMA MERKEZİ

Her ilde en az bir tane olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezimiz var. 41’i mobil tarama aracı olup, kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet veriyor. 2021’de 4.4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa, sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1.3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor. Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezleri’ne yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Meme kanseri taraması yaptırmak, bir kahve içimlik zaman alır. Ve falınızda görünenleri kolay kolay hastalığa yormazsınız. Yaşınız 40-69 arasındaysa, meme kanseri tarama için aile hekiminizle irtibat kurun.”