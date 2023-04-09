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Kanser olduğunu herkesten gizlemişti... O Vali Hatay'dan 63 gün sonra ayrılıyor!

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#Ali Fuat Atik#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 11:45

Türkiye onu, boynuna taktığı kemoterapi şişesiyle Hatay’da görev yapan koordinatör vali olarak tanımıştı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün hazırladığı haber sonrası binlerce mesaj gelmiş, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kolon kanseri hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 63 gün sonra Hatay'dan ayrılıyor.

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Hatay'dan ayrılmadan önce bir kez daha Fulya Öztürk ile bir araya gelen Ali Fuat Atik, hastalığı ve bu süreç hakkında konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan Atik, Gayet iyiyim, tedavi sürecimi burada tamamdım. Her şey iyi gitti. Görevimi yarın meslektaşıma devrettikten sonra Denizli'ye doğru yola çıkıcam. Asli görevime orada devam edicem. Fakat kalbim hep bu şehirde olacak."

Ameliyatın detaylarını aktaran Atik, "Ameliyatı yapacak hocam İstanbul'da. Dokturum, "ameliyat edelim, bu işi bitirelim" dedi. Bundan sonra ki ömrümüzün kalanıyla inşallah sağlıklı yaşayacağım" dedi.

"EN ÖNEMLİ MOTİVASYON..."

99 depreminin tanığı olduğu olduğunu belirten Vali Atik, "O anki olaylara şahitlik ettim. O dönemde depremzede tanımlama ifadesi olarak bunun halktaki karşılığını biliyorum. Devleti vatandaşımızın sahada görmesinin ne demek olduğunu bildiğim için burada kalmamı sağlayan en önemli motivasyon buydu." ifadelerini kullandı.

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#Ali Fuat Atik#Deprem#Hatay

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