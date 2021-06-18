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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kanser ilaçlarını çalan yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kanser ilaçlarını çalan yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanser hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere yurtdışından getirilen ilaçları, hastanelerden çalarak yurtdışına satan şüphelinin İstanbul Kadıköy’deki evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, sadece hastanelerde kişiye özel verilen kanser ile genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri 23 milyon lira olan 300 miligramlık 598 adet ‘Soliris’ isimli ilaç ele geçirildi.

Hırsızlık nedeniyle bazı kanser hastalarının tedavisinin aksadığı belirtildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede serbest kaldı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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