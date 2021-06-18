Kanser ilaçlarını çalan yakalandı

Evde yapılan aramada, sadece hastanelerde kişiye özel verilen kanser ile genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri 23 milyon lira olan 300 miligramlık 598 adet ‘Soliris’ isimli ilaç ele geçirildi.

Hırsızlık nedeniyle bazı kanser hastalarının tedavisinin aksadığı belirtildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede serbest kaldı.

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