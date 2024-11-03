×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Spor#İzmir#Menemen
Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 12:45

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye tarafından açılan spor salonunun müdavimi olan 81 yaşındaki Tevfik Doğan, gençlere spor tutkusunu aşılamaya çalışıyor.

Haberin Devamı

Köy Hizmetleri'nde iş makinesi operatörü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve ailesiyle Menemen'de yaşayan, 3 çocuk, 5 torun sahibi Tevfik Doğan, astım rahatsızlığının ortaya çıkması sonrası havasından dolayı Foça'ya taşındı.

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Gençliğinden bu yana sporla ilgilenen, düzenli olarak koşu yapan Doğan, prostat kanseri teşhisi konmasına rağmen spora olan ilgisini kesmedi.

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Doktorların da onayıyla Menemen Belediyesi tarafından açılan Halil Alkaya Spor Tesisi'ne gitmeye başlayan Doğan, haftada 3 gün yaklaşık 3 saat fitness salonunda kardiyo ve ağırlık egzersizi yapıyor.

Haberin Devamı

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Salona gelenlerle de sohbet eden Doğan, gençlere bilinçli spor yapmanın önemini anlatıyor, önerilerde bulunuyor. 

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

"YAŞITLARIM DA BENİ TAKDİR EDİYORLAR"

Doğan, AA muhabirine, bir arkadaşının yönlendirmesiyle salonda spor yapmaya başladığını, evinden salona gelmek için iki toplu taşıma aracı değiştirerek 35 kilometre mesafe kat ettiğini dile getirdi.

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Bu yolculuğun kendisini yormadığını anlatan Doğan, "Spor salonunda ne kadar alet varsa hepsinde çalışıyorum. Kolay kolay yorulmuyorum. Gençlerle yarışırım ben kondisyon yönünden. Onlar benden fazla ağırlık kaldırırlar ama sürekli çalışamıyorlar. Ben salona geldiğim zaman 3 saat çalışırım yorulmadan." dedi.

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Haberin Devamı

Kendisini görenlerin gıpta ettiklerini ve izlediklerini söyleyen Doğan, bazılarının da yaşına bakarak şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Salona gelemediği zaman uzun yürüyüşler yaptığını veya evdeki aletleriyle çalıştığını aktaran Doğan, "Spor yapmak insanın kendisine güven duygusu veriyor, bir de dinç hissediyorsun. Yaşıtlarım da beni takdir ediyorlar. 'Sen nasıl böyle genç kalabiliyorsun?' diyorlar. 'Benim yaptığım sporu siz de yapsaydınız siz de genç kalırdınız' diyorum." ifadelerini kullandı.

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Salondaki gençlere sporla ilgili deneyim ve bilgilerini aktardığını dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Gençler seti tamamladıklarında oturuyorlar. İkinci set vaktine kadar oturarak bekliyorlar. Şimdi insan adalesi aynı sakız gibidir. Sakızı çiğnediğin zaman istediğin şekli verebilirsin ama koy bir kenara soğusun, asıldığın zaman kopar. Bu yüzden vücudu sıcak tutmak lazım. Spor salonunda çalışırken set aralarında oturmayacaksın, yürüyerek dinleneceksin. Bu, asgari 30 saniye en fazla da 1,5 dakika olması lazım. Buna dikkat ederlerse vücutları kısa zamanda daha iyi gelişir."

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Prostat kanseriyle mücadelesinin devam ettiğini, ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Doğan, yaptığı sporun hastalıklarıyla mücadelesinde de kendisine güç verdiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor

Spor salonunda onu görenler şaşkına dönüyor: Yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor#İzmir#Menemen

BAKMADAN GEÇME!