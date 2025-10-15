×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Cinayet#KANSER
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 23:46

İzmir’in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İzadiye Teker’i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren R.T. (70), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokakta meydana geldi. R.T., kanser hastası eşi İzadiye Teker’i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. R.T., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini silahla vurduğunu itiraf etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, R.T.’yi gözaltına alırken, eşinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Cinayet#KANSER

BAKMADAN GEÇME!