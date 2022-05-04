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Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu... Otomobil alevlere teslim oldu

#Kocaeli#Otomobil#Yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Sürücünün, kanser hastası eşini Ankara'daki bir hastaneye tedavi amacıyla götürmek için İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

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Olay, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Köyderesi Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. idaresindeki 60 TS 020 plakalı otomobilin, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada motor kısmında yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede yükselirken, sürücü R.M. de eşi ile birlikte araçtan indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu... Otomobil alevlere teslim oldu

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

R.M.'nin eşinin kanser hastası olduğu ve tedavisi için Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Otomobil#Yangın

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