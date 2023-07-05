Kanser hastası Alman, evinde ölü bulundu

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Şekerhane Mahallesi, Recepoğlu Apartmanı'nda yalnız oturan Werner Manfred Schoene'den (65) haber alamayan Alman arkadaşı durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri, ihbarcı Alman ile eve girdiklerinde Manfred Schoene'nin koltuğun üstünde hareketsiz yatarken buldular. Eşi Almanya'da bulunan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Alman için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Schoene'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Televizyon izlerken açık vantilatörün karşısında ölen Almanın cenazesi, Adli Tıp doktorunun 'Normal ölüm' raporunun ardından ülkesine gönderilecek.

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