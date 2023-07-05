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Kanser hastası Alman, evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alman#Alanya
Kanser hastası Alman, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 16:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alman vatandaşı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede şahsın Televizyon izlerken açık vantilatörün karşısında öldüğü öğrenildi.

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Şekerhane Mahallesi, Recepoğlu Apartmanı'nda yalnız oturan Werner Manfred Schoene'den (65) haber alamayan Alman arkadaşı durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri, ihbarcı Alman ile eve girdiklerinde Manfred Schoene'nin koltuğun üstünde hareketsiz yatarken buldular. Eşi Almanya'da bulunan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Alman için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Schoene'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Televizyon izlerken açık vantilatörün karşısında ölen Almanın cenazesi, Adli Tıp doktorunun 'Normal ölüm' raporunun ardından ülkesine gönderilecek.

Kanser hastası Alman, evinde ölü bulundu


Alman vatandaşı yakından tanıyan Türk komşuları ise, "Kendisi kanser hastası idi. Eşi hala emekli olmadığı ve çalıştığı için Almanya'da yaşıyor, senede bir kaç kez Alanya'ya geliyordu. Çok acı çektiği için sık sık intihar edeceğini söylüyordu. Ancak yapılan kontrollerde normal ölüm olduğu anlaşılmış" dediler.

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Kanser hastası Alman, evinde ölü bulundu

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#Antalya#Alman#Alanya

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