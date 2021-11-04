Kanser hastası 7 yaşındaki Arif'ten acı haber

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Urlalı sebze ve meyve ihracatçısı Koral Kıpkıp'ın oğlu Arif Kıpkıp, karaciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koral Kıpkıp, "Aslan oğlum melek oldu" ifadelerini kullandı.

Urla'da önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Mustafa Kıpkın da yeğeni olan Arif'in cenazesi, bugün Urla Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Köyiçi Mezarlığı'na defnedildi.

Arif'in bir yıl önce kanser hastalığına yenik düşerek kendisiyle aynı kaderi paylaşan amcası Aykut Kıpkıp'ın yanında toprağa verildiği öğrenildi.