Kanser hastalarından resim sergisi

Haberin Devamı

Bugünkü programda kanser hastalarının kendi duygularını ve umutlarını yansıttıkları eserlerden oluşan resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide, 20 eser yer aldı. Hastaların kendi duygularını, umutlarını ve tedavi sürecindeki deneyimlerini tuvale aktardıkları eserler, hastanenin resim öğretmeni Hilal Fidan rehberliğinde hazırlandı. Etkinlik sonunda hastaların katılımıyla tuval üzerine el izi çalışmaları ve kanser temalı kurdele çalışmaları da düzenlendi. Hastalar, farklı renklerde hazırlanan kurdeleleri tuvale yerleştirerek hem kendi mücadelelerini hem de ortak iyileşme sürecini sanat yoluyla ifade etti.

HANCILAR: SANATLA BİR ŞEKİLDE İLGİLENEN HASTALARIN TEDAVİ UYUMLARI DAHA İYİ OLUYOR

Etkinlikte konuşan Medical Park İstanbul Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzman Doktor Tayfun Hancılar, “Biz her fırsatta, özellikle basın aracılığıyla kansere ve erken teşhisin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bugün ise biraz daha farklı bir yol izledik. Hastalarımızla birlikte gerçekleştirilen bir resim aktivitesini ve bu çalışmaların sergilenmesini ön plana çıkardık. Böylece sanatın kanser tedavi sürecinde nasıl bir rol üstlenebileceğine dikkat çekmek istedik. Sanatın doğrudan hastalığı iyileştirici bir etkisi yok elbette. Ancak yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: Tedavi sürecinde ya da sonrasında sanatla bir şekilde ilgilenen hastaların tedavi uyumları daha iyi oluyor. Hastalarımızın yüzlerinin daha çok güldüğünü, hayata daha sıkı tutunduklarını görüyoruz. Onkolojide hayata ne kadar tutunursanız, tedavi sonuçları da o kadar olumlu oluyor” dedi.

Haberin Devamı

‘SANAT SÜREÇTE HASTAYA DESTEK SAĞLIYOR’

Kanserin zor bir hastalık olabildiğini ancak günümüzde birçok kanser türünde etkili tedavilerin mevcut olduğunu aktaran Uzm. Dr. Hancılar, “Uzun süreli kontroller ve kalıcı iyileşmelerle karşılaşıyoruz. Sanat da bu süreçte hastaya önemli bir destek sağlıyor. Sanatın herhangi bir dalıyla iletişim kurmak, iyileşme sürecine ciddi katkı sunabiliyor. Erken teşhis kanserde hayati öneme sahip. Her zaman istediğimiz sonucu alamayabiliriz, ancak erken teşhis yakalandığında normal yaşam süresine kavuşma şansı çok yüksek. Örneğin meme kanseri 1 santimetreden küçükken yakalanırsa, artık bu hastalığı tamamen iyileşmiş kabul edebiliyoruz. Cilt kanseri, kolon kanseri gibi birçok kanser türünde de erken teşhis belirleyici. Bu nedenle her fırsatta söylüyoruz: Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Hastalığı en başında yakalarsak, sonrası bizim işimiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Hastane Resim Öğretmeni Hilal Fidan da "Aslında burada en önemli konu farkındalık yaratmak. Hem sağlıklı bireylerin düzenli kontrollerini yaptırmalarını teşvik etmek hem de tedavi gören bireylerin fiziksel ve ruhsal süreçlerinde toplum olarak daha anlayışlı olmamızı sağlamak istiyoruz. Amacımız, katılımcılarımızın ve konuklarımızın bu sürece dair dikkatini çekebilmekti. Kanser, fiziksel olduğu kadar ruhsal açıdan da çok yıpratıcı bir süreç. Hastalarımız kemoterapi alırken sanatla, renklerle, şekillerle uğraştıklarında bir nebze de olsa bulundukları durumdan uzaklaşabiliyorlar. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemeleri onlara gerçekten çok iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ESERLER, KEMOTERAPİ ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIMIZ TARAFINDAN YAPILDI'

Fidan, uzun süre tedavi gören hastaların bir sonraki seansı bir yük olarak değil de yarım kalan çalışmanın devamı gibi gördüklerini belirterek, “Beni bu süreçte en çok mutlu eden şeylerden biri. Bu eserler aslında hastalarımızın yaşadıkları sürecin görsel yansımaları. İç dünyalarından ne getirdiklerini birebir bilemem ama tedavi sırasında o renkleri ve şekilleri üretmiş olmaları, her bir çalışmayı çok duygu yüklü kılıyor. Bu durum beni her seferinde çok heyecanlandırıyor. Bugün burada her şeyden önce bir resim sergisi yer alıyor. Sergilenen eserlerin her biri, kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastalarımız tarafından yapıldı. Bu nedenle hepsi bizim için çok kıymetli” dedi.

Haberin Devamı

GERÇEK: MOTİVASYONLA YENEBİLDİĞİMİZ BİR HASTALIK

Müzik öğretmeni Işık Gerçek de kendisine 2018 yılında rahim kanseri ve 2019 yılında nazofarenks kanseri tanısı konulduğunu söyleyerek “Şu an tedaviyi atlatmış olan birisiyim. Bu dönemde internet, sosyal medya aracılığıyla Tayfun Hoca’nın yaptığı çalışmalardan da çok moral buldum. Söylemek istediğim, kanser tedavisi günümüzde gerçekten yaşama dönüşü çok sağlanabilen bir hastalık, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız sayesinde. Onların motivasyonlarıyla ve çalışmalarıyla, bilimsel çalışmalarıyla yenebildiğimiz bir hastalık. Tavsiyem, morali çok yüksek tutmaları, yaşama tutunmaları ve buna inanmaları ve kendine değer vermeleri. Böylece yaşamın ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlıyorsunuz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kanseri yenen Dilek Yolcu etkinliğin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirerek, resmin iyileştirici yönü hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Çok güzel bir etkinliğin bir parçası olmak tabii ki çok keyif verdi. Bu programı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle biz bu tedaviyi gören kişilerin en büyük destekçisi Hilal hocamız oldu. Kendisini ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Açıkçası bazen susmak istediğiniz yerler olur. Hiç konuşmak istemezsiniz. Ama sadece bir gülümseme, bunun sanatla birleşiyor olması, o haykırmak istediğiniz tüm duyguları tuvale aktarabilme ihtiyacı hissettiğinizde yanınızda bir rehber olması insana güven veriyor. Çok kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan çok keyif alıyorum."

SAVAŞ: SANAT RUHUMUZA ÇOK İYİ GELİYOR

Meme kanserini yenen Yeliz Nur Savaş ise “Sanat sadece ellerimize değil, ruhumuza da çok iyi geldi. Gönül isterdi ki bu tarz organizasyonlar çok daha fazla yapılsın. Çünkü kanser tedavisi gerçekten çok zor bir süreç. Ama bu süreçte birlikte olabilmek, paylaşabilmek inanılmaz derecede güç veriyor. Bu hastanenin bize sağladığı katkı sadece tedaviyle sınırlı kalmadı; insan olarak da çok güzel şeyler kazandık. Süreci daha rahat atlatmamızı sağladı. Sanat belki birebir iyileştirmiyor ama ruhumuza çok iyi geliyor. Ben buraya sadece kemoterapi almak için gelmiyordum; yaptığımız çalışmaları devam ettirmek, üretmek çok güzeldi. Kanser dışında düşünebildiğimiz bir alan olması bile çok kıymetliydi. Bir süre sonra, ne kadar garip gelse de her hafta buraya gelmeyi iple çekiyorduk. Çünkü hepimizin amacı birdi, yaşadığımız süreç ortaktı. Bunun sanatla daha güzel bir hale getirilmesi hem bedenimize hem ruhumuza çok iyi geldi” dedi.

Kanser tanısı 2022’de konan Sinem Kübra Bayramoğlu da “Zorlu bir süreçti, çok zorlu bir yol. Bu yoldan geçen herkesin Allah yardımcısı olsun; hepsine şifa diliyorum. Burada böyle bir sanat etkinliği olduğunu bilmiyordum. Hilal hocam bana çok nazik bir şekilde istersem katılabileceğimi söyledi. Açıkçası ilk başta katılmadım. Çok mutsuzdum, kimseyi görmek istemiyordum. Beremi aşağı çektim, kendimi kapattım. Haftalarca, hatta bir süre hiç tepki vermedim. Ama o büyük bir zarafet ve nezaketle bekledi. Akademi mezunu olduğumuzu fark ettik, oradan yakaladık birbirimizi. Sonrasında buradaki sürecim gerçekten çok kolaylaştı. Çok iyi geldi. Ailelerimizle konuştuk, birlikte bir şeyler ürettik. Sanat zaten iyileştirir” diye konuştu.