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Kanser hastaları için 'mavi akrep zehri' uyarısı

#Kanser#İzmir#Kğba
Kanser hastaları için mavi akrep zehri uyarısı

Medikal Onkolog Dr. Ahmet Özveren bugüne kadar bilimsel bir araştırma sonucu yayımlanmamış olan 'mavi akrep zehrinin' internette kanser hastalarına 'kurtarıcı ilaç/aşı' iddiasıyla sunulduğunu ve ürünün satışının yapıldığını söyledi. Uzm. Dr. Özveren, 'Kanserle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehriyle tedavi olmuş tek hasta sunumu yok. Bu ürünlerin kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir' uyarısında bulundu.

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Kent Onkoloji Merkezi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özveren, kanser hastası ve hasta yakınlarının tanı koyulduktan sonra bilgi edinmek için internete başvurduğunu ve burada sayısız yorum ve öneriyle karşılaştıklarını belirtti.

"ETKİLİ OLDUĞU BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI"

Son dönemde de kanser hastalarına 'Küba'dan umut' olarak lanse edilen etken maddesi 'mavi akrep zehri' olan ürünlerle ilgili hastalardan çok soru geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Özveren, "İnternette, mavi akrep zehrinin kanser hastalarında etkili olduğu iddia ediliyor, ticari ürün satışı yapılıyor.

Kişisel faydalanım hikayeleri referans gösteriliyor. Böyle paylaşımlar bireyleri yanıltabilir. Çünkü kişisel faydalanım hikayeleri bilimsel kabul görmeyen yayın ve bulgulardır. Çeşitli türlerden akrep zehirlerinin içinde bulunan bileşenler laboratuvar ve hayvan çalışmalarında anti kanser etkiye sahip bulunmuştur. Fakat 'mavi akrep zehri' başta olmak üzere akrep zehrinin insanlarda kanser tedavisi olarak etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır" dedi.

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"TEK BİR HASTA SUNUMU YOK"

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Küba'da kanser ile ilgili yapılan çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş hasta sunumu bulunmadığını belirten Uzm. Dr. Özveren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akrep zehrinin özellikleri daha kaliteli çalışmalarla araştırılmaya başlanmış ve ilaç geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Çeşitli ülkelerde akrep cinslerinin zehirleri, yılan zehri, arı zehri dahil hayvan zehirlerinden ilaç geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı akrep zehirleri gibi mavi akrep zehri bileşikleri de ilerleyen zamanlarda elde edilip geliştirilerek kanser tedavilerinde kullanılabilir. Ancak şu an için etkili bileşeni elde edip uygun dozunun belirlenmesi için çok daha fazla bilimsel çalışmaya gerek duyulmaktadır. Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış herhangi bir ilaç, madde, metot kullanımı tamamen deneysel olup çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hastalar, tedavisini üstlenen hekiminin bilgisi ve onayı olmadan kendilerine önerilen bu tarz bir ürünü kullanmamalıdır."

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#Kanser#İzmir#Kğba

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