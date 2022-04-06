Kanser Haftası’nda uyarı: Tedavisi var yeter ki geç kalınmasın

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Türk Kanser Derneği, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle toplantı yaparak bir kez daha erken teşhisin önemini vurguladı. Toplantıya, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Onkoloji Uzmanı Uzman Dr. Esat Namal, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, manken Tülin Şahin ve şarkıcı Betül Demir de katıldı. ‘Kanserden değil, geç kalmaktan korkun’ vurgusu yapan Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, şöyle konuştu:

“Geç kalınsa bile kanser tedavi edilebiliyor ama erken teşhisle birçok travmadan, maddi manevi sevdiklerimize karşı, kendimize karşı olan birçok şeyi bertaraf etmiş oluyoruz. Erken teşhis olabilmemiz için belirli taramalardan geçmek lazım. ‘Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun’ diyorum. Onun için kanser artık bir kronik hastalık oldu. Yani tedavi edilebilen bir şey. Yalnızca çok çok çok geç kalınmamalı ki gerekli tedavileri zamanında yapabilelim.

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ÜCRETSİZ TARAMA

Halkımız bazen bu taramaları çok büyük bir olay zannediyor fakat değil. Yarım saatte bazen kanımızdan bazen vücudumuzun belirli bölgelerine bakılarak yapılıyor. Onun için kanserden korkmuyoruz. Bir tek geç kalmaktan korkuyoruz. Bildiğiniz gibi her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanıyor. Artık bunu bile bile, aynı zamanda da meme kanserinin sıfır evresi olduğunu bilip hâlâ taramalardan kaçmak doğru değil. Onun için hem sevdiklerimize hem kendimize bu konuda daha çok yardım etmemiz lazım. İmkânınız kısıtlıysa da Türk Kanser Derneği’ne başvurup bu taramaları ücretsiz olarak da yaptırabilirsiniz.

MUCİZE EVLERİ

Anadolu’dan büyük şehirlerdeki onkoloji bölümlerine sevk edilen hastalarımızın birkaç saatlik tedavilerinden sonra kalacak bir yer bulmaları gerekiyor. Kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerden sonra bağışıklık sistemimiz çok düşüyor ve kalacak yerlerde hijyen, bakım, yemek düzgün olmazsa bu yapılan tedaviler de boşa gitmiş oluyor. Onun için mucize evlerini açtık.

YALNIZ DEĞİLLER

Burada üç öğün refakatçileriyle kalabiliyorlar. Hobi odaları, sessiz odaları, televizyon odaları, yemekhaneleri, her şeyleri mevcut. Anadolu’da hiç kimse yalnız olduğunu düşünmesin. Biz o sorunlarına çare olmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yeter ki mucize evlerimizi duyurabilelim.”





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Revna Demirören de konuşmasında “Hep beraber kanser haftasında farkındalığı artırmak, hastaları bilinçlendirmek için buradayız. Erken teşhisin çok önemli olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bunun için senelik kontrollerimizi hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Lütfen herkes kontrollerini yaptırsın. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Sadece ‘Destek’ yazıp 3853’e göndermeniz belki bir hayat kurtaracak” dedi. Tülin Şahin ve Betül Demir de kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlattı.

PANDEMİDE ÇOK ARTTI

Tarama testlerinin pandemi döneminde çok aksadığını belirten Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, “İnsanlar evlerinden çıkamadılar, hastanelere gidemediler. Onun için de şu anda çok geç evrelerle tanışıyoruz. Epey bir indirmiş olduğumuz kanserle mücadele şu anda tekrar tırmanışa geçti” dedi.

ASLA VAZGEÇME

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Onkoloji Uzmanı Uzman Dr. Esat Namal, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı: “Kanser tedavi edilebilir bir hastalık. Geç kalsak bile tedavi edebildiğimiz bir hastalık. Bu nedenle en önce kendimize dikkat edip kanser olmamaya çalışacağız. Erken teşhis edilemese bile asla vazgeçmeyeceğiz. Kanserdeki birinci olay asla vazgeçmemek.”