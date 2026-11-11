Kanoyla İstanbul'dan yola çıkan Halil Uzel, 158 günde Hatay'a ulaştı!

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İstanbul'da yaşayan eski hava astsubayı Halil Uzel, su kaynaklarına, kıyılara ve doğaya dikkat çekmek amacıyla ülkenin kıyı şeridini 5 metrelik İnci isimli kanosuyla katetmek üzere 5 Haziran'da Poyrazköy'den yola çıktı. Kuzey Ege üzerinden Akdeniz'e inen Uzel, 158 günün sonunda 3 bin 842 kilometre yol katederek yolculuğunu 9 Kasım'da Hatay'ın Samandağ ilçesi kıyısında tamamladı.

"HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTMEK İSTEYENLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Yolculuğunun amacının yalnızca kilometrelerce kürek çekmek olmadığını belirten Uzel, hayallerini gerçekleştirmek isteyen insanlara örnek olmayı hedeflediğini söyledi. Uzel, "2012 yılından beri kurduğum hayalin peşinde adım adım ilerleyip planlarımı yaptım. Eski bir hava astsubayı olarak disiplinli bir şekilde yolculuğa hazırlandım. Buradaki amacım; bir hayali gerçekleştirmek adına plan yapma, hayalinin sonuna kadar gitme, bu uğurda emek verme ve bedel ödeme konusunda insanlara örnek olabilmektir" dedi.

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"YOLCULUĞU 10 BİN KİLOMETREYE ÇIKARMAYI PLANLIYORUM"

Gelecek nisan ayında Batum’dan başlayarak Poyrazköy’e kadar Karadeniz kıyılarını geçmeyi, ardından Marmara Denizi’nin Anadolu kıyısını tamamlamayı hedefleyen Uzel, böylece Türkiye’nin bütün kıyılarını bu ölçekte kanoyla geçen ilk kişi olmayı amaçladığını kaydetti. Uzel, "Karadeniz ve Marmara rotalarının eklenmesiyle yolculuk yaklaşık 6-7 bin kilometreye ulaşacak. Türkiye’nin tüm adalarını ve Van Gölü dahil bütün göllerini geçtikten sonra toplam yolculuğu 10 bin kilometreye çıkarmayı planlıyorum" diye konuştu.

"FIRTINADA SAKİN KALMAK VE GÜVENLİ KIYIYA ULAŞMAK GEREKİYOR"

Yolculuk sırasında özellikle İskenderun Körfezi’nde sert rüzgarlarla karşılaştığını anlatan Uzel, Gökova, Patara, Hatay ve Antalya bölgelerinde birkaç kez şiddetli fırtınaya yakalandığını anlattı. Hava raporlarını telefon uygulamalarından ve çevre halkından takip ederek hareket ettiğini belirten Uzel, "Denizde rüzgar çok zorlayıcı olabiliyor. Hatay bölgesinde ve özellikle İskenderun Körfezi’nde oldukça sert rüzgarlar var. Planlar her zaman istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda sakin kalmak, eldeki ekipmanı doğru kullanmak, deneyimli hareket etmek ve en güvenli şekilde kıyıya ulaşmak gerekiyor" dedi.

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"İNSANLAR DOĞAYLA BARIŞ HALİNDE KIYILARLA BULUŞMALI"

Hava şartları nedeniyle Karaburun, Kumbağ ve İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 40 gün beklemek zorunda kalan Uzel, normal şartlarda hava durumuna ve fiziksel performansına bağlı olarak günde 8 saat kürek çektiğini söyledi. Uzel, bölgede dalga sörfü, dalış ve farklı su sporlarının yapılabileceğini belirterek, kıyıların doğayla uyum içinde kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Dört denizi ve dört sınırı kapsayan yolculuğunda farklı bölgelerdeki insanların yaşam hikayelerini de gözlemleyerek toplumla buluşturmayı amaçlayan Uzel, "İnsanların doğayla barış halinde, onu sömürmeden ve bir misafir gibi kıyılarla buluşması hem doğamız hem de topraklarımız için en doğrusu olacaktır" diye konuştu.