Kanocu öğretmen

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MUSTAFA Sarıkaya, Ordu’ya 75 kilometre uzaklıkta bulunan Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde coğrafya öğretmenliği yapıyor. 47 yaşındaki Mustafa öğretmen Ordu’nun Kabataş köyünde, çiftçi bir ailede doğa ile iç içe bir çocukluk geçirdi. Köy okulundaki öğretmeninin doğa sevgisi çocuk yaşta onu da cezbetti. 25 yıl önce Nahçıvan Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenciyken Antalya’da yaptığı bir tatil sırasında kano sporu ile tanışıp hobisini profesyonel uğraşa çevirdi.

Yine üniversitede aldığı coğrafya eğitimi sırasında hocaları fosillere dokunmasına izin vermeyince o da kendi fosillerini bulup biriktirmeye başladı. Mustafa öğretmen on binlerce kilometre yol katederek topladığı fosillerle Türkiye’de bir lisede kurulan ilk fosil müzesini açtı. Öğrencilerini kano sporuyla tanıştırdı ve borçlanarak aldığı kanoları onların hizmetine sundu. O günden sonra Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mezuniyet eğlenceleri ‘kano’ kamplarında, kitap okuma saatleri ise kano üzerinde yapılmaya başlandı.

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BU NE BÖYLE DİYORLARDI

Öğretmen Mustafa Sarıkaya ilgi alanlarını ve öğrencileri için yaptığı çalışmaları şöyle anlatıyor:

“Kanoya amatör ilgim sonrası 2019’da antrenörlük belgesi aldım. Ordu Kano Kulübü (ORKADO) Derneği’ni kurduk. Ordu’daki ilk kano yarışlarını organize ettik. Perşembe Yaylası’nda 1500 metrede ilk defa kano yarışı yapıldı. Ordu-Giresun Havalimanı yakınına Türkiye’nin en iyi kano parkurlarından biri açıldı. Samsun Terme Belediyesi ile beraber Türkiye’nin en büyük kano çocuk festivalini yaptık. Eskiden çevre köylerde kanoyu gördükleri zaman ‘bu ne böyle, muz kabuğu mu’ diyorlardı. Şimdi Ordu’da kano sporu konuşulmaya başlandı.

600 mevcutlu okulumuzda öğrencilerimiz kano ve fosil bilimine büyük ilgi duymaya başladılar. Borçlanarak

aldığım 20 kanoyla birlikte toplam 30 kanomuz var. Bazen velilerimizin de katılımıyla kano kampları düzenliyoruz. Bazı hafta sonları kitap okuma etkinliğimiz oluyor ve hep birlikte kano üstünde kitap okuyoruz.”

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Mustafa öğretmen okulda fosil müzesi de açtı.

KANO KAMPINDA MEZUNİYET

- ÖĞRETMEN Mustafa Sarıkaya “Kırsal bir bölgedeyiz ve çocuklarımızın çoğu yüzme bilmiyor. Kano aslında onlara uzak bir spor dalıydı. Ama bu sporu çok sevdiler” diyor: “Şimdi her yıl mezun olacak öğrencilerimizi ‘mezuniyet kampı’ için Ulugöl’e götürüyoruz. Mezuniyet törenimizi de bu kampta yapıyoruz. Bu yıl öğrencilerim ilk kez kano yarışlarına katıldılar. 7-8 öğrenciyle katıldığımız yarışmalara birer saatlik eğitimle katıldılar ve bölge finallerini geçtiler. Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandık ve Eskişehir’deki okullararası turnuvada bir kızımız Türkiye 7’incisi diğeri ise 8’inci olarak ilk 10’a girdi. Ordu’da bir kano okulu açmayı hayal ediyorum. Burada dezavantajlı çocuklarımızı kano sporu ve hidroterapi ile rehabilite etmek için çalışmalar yapmak istiyorum.”

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