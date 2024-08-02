Kanlıca’da ‘sağlık merkezi’ tepkisi... Bina 6 Şubat depremlerinden sonra boşaltıldı

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HÜRRİYET gazetesinin eski sahiplerinden Erol Simavi, İstanbul’un Beykoz ilçesinin ünlü semtlerinden Kanlıca sahilinde, semt halkına sağlık hizmeti verilmesi için 1967’de yaptırdığı binayı, tüm tıbbi cihazlarını alarak, “7 branşta doktorun Kanlıcalılara bu binada ücretsiz hizmet vermesi” şartı ile Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. Erol Simavi tarafından kurulan Kanlıca Yardımlaşma Derneği’nin üzerine kayıtlı olan binada Kanlıcalılara yıllarca sağlık hizmeti verildi. 2020’de Türkiye genelinde aile hekimliği uygulamasına geçilince, eski anlaşma feshedilip, yeniden bir sözleşme yapılarak aile hekimliği hizmeti verilmeye devam edildi.

RİSKLİ BİNA KATEGORİSİNDE

İstanbul depremine karşı, Kanlıca’da yıllarca sağlık hizmeti veren bina boşaltıldı. Hastalar hizmeti alabilmek için bir süre Çubuklu’ya gitmek zorunda kaldı. Kanlıcalılar bu duruma tepki gösterince yeni yer arayışına gidildi. Birkaç ay önce yeni aile sağlığı merkezi, Beykoz Belediyesi tarafından mevcut binaya 150 metre uzaklıkta, konteyner binada hizmet vermeye başladı. Ancak Kanlıcalılar, yeni merkezin bir bölümünde yokuş bulunan bölgeye taşınmasına tepki gösterdiler. Vatandaşlar, eski sağlık merkezini geri isterken, mülkiyeti Kanlıca Yardımlaşma Derneği’ne ait binanın, derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda, 19 yıllığına özel bir üniversiteye kiralandığı ortaya çıktı.

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‘BİZ KİMSEYE ÇIK DEMEDİK’

Hürriyet konunun taraflarıyla görüştü. Kanlıca Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Esat Yaşar, binanın Beykoz İlçe Sağlık İl Müdürlüğü tarafından, bir daha kullanılmamak üzere boşaltılıp kendilerine teslim edildiğini ifade etti. Ali Esat Yaşar şunları söyledi: “Biz kimseye, ‘çık, git’ demedik. Kendileri çıktı. Biz de binanın, sağlık merkezi (özel hastane), okul, kurs yapılabileceğini etrafa duyurduk. Birkaç kişi talip oldu. Üniversitesinin Kanlıca’da gastronomi bölümü var. Biz de dernek olarak üyelerimizin de menfaatleri doğrultusunda öyle bir tasarruf hakkı kullandık.”

Kanlıca Muhtarı Aysel Gürses ise “Kanlıca halkı sağlık ocağının bu binaya geri gelmesini istiyor. Taşınma olasılığı konusunda geçen pazar günü ilçe sağlık müdürü ile görüştüğümde, binanın deprem riski nedeniyle kullanılır durumda olmadığı, binayı yenileyecek bütçelerinin olmadığını ve dönüşlerinin mümkün olmadığını söyledi” diye konuştu.