Kanlı yarışa 136 bin TL tazminat

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Erol Demiröz (38), iki çocuk babasıydı ve halı yıkama atölyesi işletiyordu. Satın aldığı ATV’siyle arazi turlarına çıkıyordu ancak eşi bu tutkusuna şiddetle karşıydı. Eşinin ısrarı üzerine ATV’yi satan Erol Demiröz, Şile’de 4 Ekim 2009 tarihinde Türkiye Enduro Şampiyonası’nın yapılacağını öğrenince gizlice katılma kararı aldı. Erol Demiröz yarışların ilk üç etabını başarıyla tamamladı. Dördüncü ve son etapta ATV’siyle kum tepeciğine çarpıp üzerinden uçtu. Vücudunda kırıklar ve beyninde ödem oluşan Erol Demiröz 17 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti.

‘KAZAYA SİZ SEBEP OLDUNUZ’

Erol Demiröz’ün eşi Mine Demiröz, çocukları Eren ve Emir Demiröz, kazanın yaşanmasına sebep oldukları iddiasıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Enduro Motosiklet Spor Kulübü’ne 200 bin liralık tazminat davası açtı. Erol Demiröz’ü başında kaskı, elinde eldivenleri bile olmadan yarışa kabul ettiklerini anlatan Demiröz Ailesi’nin avukatı, yarışma alanında tam donanımlı bir ambulans bulunmadığını da iddia etti.

Haberin Devamı

‘KENDİ RIZASIYLA KATILDI’

Davaya cevap veren Türkiye Motosiklet Federasyonu, Erol Demiröz’ün yarışa kendi rızasıyla katıldığını ve yarış içi teknik kurallara uygun davranmayarak kaza yaptığını belirtti. Enduro Motosiklet Spor Kulübü de yarış anında Erol Demiröz’ün ATV’yi çok süratli şekilde kullandığını, yarış boyunca kask ve eldiven gibi malzemeleri kullanmayarak kusurlu olduğunu söyledi.

Bilirkişi raporunda da Erol Demiröz’ün kazada yüzde 50 oranında ve asli kusurlu olduğu, davalılar Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Enduro Motosiklet Spor Külübü’nün de yüzde 25’er oranda tali (ikincil) kusurlu olduğu ifade edildi. Kararını açıklayan mahkeme, Erol Demiröz’ün ailesinin açtığı davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, davalı federasyon ile spor kulübünün 71 bin lira maddi, 65 bin lira da manevi tazminatı 12 yıllık faiziyle Erol Demiröz’ün ailesine ödemesine hükmetti.