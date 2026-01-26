Kanlı valizle vahşet turu... Biri öldürdü diğeri yardım etti

Haberin Devamı

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta önceki gün saat 19.40 sıralarında çöp ve kâğıt toplayan hurdacı Okan Çetinbaşlar, konteynerde çöp ararken elinde bir sıcaklık hisseti. Dokunduğu poşeti açıp içinde kan ve insan uzuvları gören Çetinbaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar sonrası konteyneri inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, parçalandıktan sonra çarşaflara sarılarak poşete konulmuş şekilde insan gövdesi ve kolları buldu. Sokaktaki diğer çöp konteynerlerini inceleyen polis ekipleri, sokağın ilerisindeki başka bir konteynerde ise valiz içine konulmuş şekilde cesede ait kafa ve diğer uzuvları buldu. Yapılan inceleme sonucu cesedin, av ve silah malzemeleri satan bir dükkânda işçi olarak çalışan Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova’ya (36) ait olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

GÜRCİSTAN’A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Korkunç cinayet sonrası çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 8 saatlik incelemenin ardından 2 şüphelinin ellerinde valizle sokakta alışveriş yapar gibi dolaşıp çöp konteynerlerine poşet ve valiz bıraktığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, İstanbul Havalimanı’ndan Gürcistan’a kaçmaya çalışan Özbekistan uyruklu inşaat işçileri Dılshod Akhrol Turdımurotov (30) ve arkadaşı Gofurjon Kamalkhodaev’i (28) havalimanında yakalayıp gözaltına aldı. Devam eden çalışmalarda şüphelileri Şişli’ye götüren taksinin şoförü Ekrem K. (58) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Turdımurotov, Ümraniye’deki evinde gönül ilişkisi yaşadığı Khakimova ile tartıştıkları sırada sevgilisini bıçaklayıp öldürdüğünü, arkadaşı Kamalkhodaev ile cesedi evde parçalara ayırıp valize koyduklarını ve ticari taksiyle Şişli’ye gelip çöp konteynerine bıraktığını söyledi.

Öldürülen Durdona Khokimova’nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, “2 gün önce kavga sesleri duyduk. Duyduğumuz sesler karı - koca kavgası gibiydi. Apartmandaki diğer oturanlarla onları uyardık. Sonra sesler kesildi.

Haberin Devamı

‘BİR HAFTA ÖNCE TAŞINDILAR’

Ben de Özbekistan uyrukluyum. Onlar da Özbekistan uyrukluymuş. Özbek olduklarını anladım ama tiplerini beğenmedim ve tanışmadım. Buraya bir hafta önce taşındılar. Kadını daha önce burada, sokakta ve metroda görmüştüm. Polisler geldiğinde cinayet işlendiğini anladık” dedi.

Toşbatov’un oğlu ise, “Annemi polisler çevirmen olarak çağırdıklarında öğrendik. Bizim karşı komşumuz. Çok korkunç bir olay” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM’

- Şişli’de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın cansız bedenini çöp konteynerinde bulan hurdacı Okan Çetinbaşlar, yaşananları anlattı.

Çetinbaşlar, “Ben çöplere çıkıyorum, ek iş olarak hurda topluyorum. Dün akşam da çöpleri ayıklarken siyah bir torba buldun. Yırttığımda içinden çarşaf çıktı. Düğümlenmiş şekilde olan çarşafı açamadım. İçinde kıyafet, çamaşır var sandım, kaldırmaya çalıştım. Kaldıramayıp poşeti altına doğru yırtınca kan izlerini gördüm. Şoka girdim, elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim. Ne olduğunu anlamak için dokundum. Sıcaklık hissedince içinde ceset mi var diye aklımdan geçirdim. Hayvan olsa kaldırabilirim diye düşündüm. Kaldıramadığım için ceset olduğunu anlayıp direkt karakola gittim. Karakolun kapısındaki polise, ‘Abi, sanırım torbanın içinde ceset buldum’ dedim. Olayı anlatınca memur arkadaş önce ‘Hayvan olabilir mi?’ diye sordu. Sonra polis arkadaşlarla birlikte geri döndük. Onlara çıkarmalarında yardım ettim. İçini açtıklarında cansız bedene rastladık” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı