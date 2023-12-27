Kanlı tuzak! Ölüme böyle sürüklendiler

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İstanbul Beylikdüzü’nde telefon bayisi işleten ve araç kiralama işi yapan Salih Tutkun (27), yanında çalışan Bektaş Eren Kaya (22) ile birlikte geçen cumartesi akşam saat 23.00 sıralarında otomobille WestSide Sitesi’nin önüne geldi. Burada 2 kadınla buluştukları sırada Tutkun ve Kaya’ya yüzleri maskeli motosikletli kişilerce ateş açıldı. Saldırıda aldıkları kurşun darbeleriyle ağır yaralanan Tutkun ve Kaya, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. İncelenen kamera görüntülerinde, Tutkun ve Kaya’nın buluştuğu Ebru T. (18) ve Yağmur B. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan Beytullah K. de yakalandı.

Yapılan araştırma ve alınan ifadelere göre, Velat B. (19) ile Bektaş Eren Kaya arasında husumet olduğu ortaya çıktı. Olay akşamı, Yağmur B., Ebru T. ile erkek arkadaşı Beytullah K. ve Velat B., Onsra Kafe’de buluştu. Bu buluşma sırasında Velat B., kadınlardan Tutkun ve Kaya’yı arayarak kafeye çağırmasını ve buluşmalarını istedi.

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BULUŞMA ANINDA KURŞUN YAĞMURU

Velat B. ve Ahmed İ., buluşma öncesi buluşmanın olacağı kafe çevresinde hazırlık yaptı. 2 kadın kafe önünde Kaya ve Tutkun’la buluştukları sırada saldırı gerçekleşti.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, saldırıyı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kayıtları olan Velat B. ve Ahmed İ.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.