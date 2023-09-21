Kanlı ticaret... 2 işinsanının tartışmasında silahlar konuştu

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İSTANBUL Beyoğlu’nda Suat Beker (37), önceki sabah 09.50 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’ndeki sahibi olduğu otomobil servisinde oturuyordu. Bu sırada arkadaşı Haydar Arıcıoğlu (43) içeri girdi. Aralarında konuşurlarken gerginlik oluştu ve tartışma başladı.

OFİS DEĞİL CEPHANELİK

Tartışma sırasında Beker, tabancasıyla ateş ederek Arıcıoğlu’nu vurdu. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Arıcıoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beker, gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise masa üzerinde Beker adına ruhsatlı tabanca, sandalye üzerinde de ruhsatsız bir tabanca bulundu. Ofis içinde aramalara devam eden ekipler, dolap ve çekmece içerisinde farklı çaplarda Suat Beker’e ait 7 tabanca, av tüfeği ve 1175 mermi buldu. Silahlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Suat Beker sorgusunda, “Haydar’la oto alım satım işi yapıyorduk. Bu nedenle aramızda alacak verecek meselesi oluştu. Bir gün önce ofise geldi bu nedenle tartıştık. Sabah tekrar geldi. Yine aramızda tartışma çıktı. Bana silah çekince ben de silahımı çıkartarak ateş ettim. Daha sonra da polisi arayarak olayı bildirdim” dedi. Beker, emniyetteki sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarıldı.