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Kanlı tartışma! Moda tasarımcısını bıçaklayarak öldürdü

#Emre Coşgun#Moda Tasarımcısı#Cinayet
Kanlı tartışma Moda tasarımcısını bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de yaşayan moda tasarımcısı Emre Coşgun (34), kendisine ait otomobilde tartıştığı arkadaşı Onur Ş. (32) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Onur Ş., Coşgun’u başkasının öldürdüğünü iddia etti.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak’ta meydana geldi. Denizli’nin bilinen moda tasarımcılarından olduğu belirtilen Emre Coşgun, kendisine ait 20 EC 261 plakalı otomobille yanında arkadaşı Onur Ş. ile boş araziye gitti. Burada otomobil içinde iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre Onur Ş., yanında taşıdığı bıçakla Coşgun’u göğsünden bıçakla yaraladı. Olayın ardından Onur Ş. 112 Acil Hattı’nı arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Coşgun, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri cinayetin şüphelisi olarak Onur Ş.’yi gözaltına aldı. Kavga sırasında sağ elinden bıçakla yaralanan Onur Ş. arkadaşı Emre’yi ’Fatih’ isminde birinin bıçaklayıp, kaçtığını iddia etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilde üçüncü bir kişinin olmadığını belirledi. Gözaltına alınan Onur Ş., hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Emre Coşgun#Moda Tasarımcısı#Cinayet

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