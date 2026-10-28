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'Kanlı Tapu Çetesi'nin lideri yakalandı! Yalılara çöktüler, cinayetler işlediler... Kan donduran detaylar

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#Şişli#Tapu Çetesi#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 16:19

İstanbul'da 2000'li yılların ortalarında yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin gayrimenkullerini tehdit, şantaj ve sahte belgelerle ele geçiren suç örgütünün elebaşı, müebbet ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Şişli'de yakalandı. Hükümlünün elebaşılığını yaptığı suç örgütünün 2007'de Beykoz'da tarihi yalı sahibinin evlatlık çocuğunu kaçırarak taşınmazı sahte vekaletnameyle ele geçirdiği belirlendi. Aynı yıl Yeşilköy'deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşlerin de örgüt tarafından kaçırıldığı, Ş.G'nin cesedinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunduğu, ağır yaralı halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan F.G'nin ise 23 Nisan 2008'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Ç.A'nın kayıt dışı ikamet ettiği Şişli'deki adrese 27 Ekim'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2013 yılında tahliye edilen ve 2021'de sonuçlanan davada müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan suç örgütü elebaşı Ç.A. yakalandı.

İstanbul'da 2000'li yılların ortalarında ortaya çıkan ve elebaşılığını Ç.A'nın yaptığı suç örgütünün, yüksek değerli gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri hedef aldığı belirlendi.

Örgüt üyelerinin tehdit, şantaj ve kaçırma yöntemleriyle baskı altına aldıkları mağdurların taşınmazlarını, sahte belgeler ve zorla imzalatılan senetlerle ele geçirdiği tespit edildi.

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ÖRGÜTÜN KARIŞTIĞI OLAYLAR

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Örgütle bağlantılı olaylarda, 2007'de Beykoz Kanlıca'daki tarihi yalısını satışa çıkaran V.A.E'nin evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin'de alıkonuldu. Mağdur, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Ölümü şüpheli bulunan V.A.E'nin mezarı açılarak yapılan otopside bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. V.A.E'nin bankadaki kiralık kasaları, ziynet eşyaları ve araçlarının yağmalandığı, tarihi yalısının ise sahte vekaletnameyle Ç.A'ya devredildikten sonra başka bir kişiye satıldığı ortaya çıkarıldı.

Kanlı Tapu Çetesinin lideri yakalandı Yalılara çöktüler, cinayetler işlediler... Kan donduran detaylar

Aynı yıl Yeşilköy'deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşler de örgüt üyelerince kaçırıldı. Ş.G'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu.

Ş.G'nin cesedi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunurken, ağır yaralı halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan F.G. ise 23 Nisan 2008'de hayatını kaybetti.

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2008'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÖRGÜT ÜYELERİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Haziran 2008'de düzenlenen operasyonlarda, örgüt elebaşı Ç.A, eşi N.A, emlakçı F.G, şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

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Ç.A'nın evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ve sahte senet ele geçirildi.

Toplam 55 sanığın yargılandığı dava kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı.

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#Şişli#Tapu Çetesi#Suç Örgütü

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