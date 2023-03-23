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Kanlı takip

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Savaş Çıkan#Turan Dikmen
Kanlı takip
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Savaş Çıkan, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen’i bir süre takip ettikten sonra sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü.

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İstanbul Esenyurt’ta Savaş Çıkan, dün 08.30 sıralarında, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen’i Aşık Şenlik Caddesi’nde bir süre takip etikten sonra başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Dikmen’in öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen Savaş Çıkan, polis ekipleri gelince teslim oldu. Gözaltına alınan Savaş Çıkan polise verdiği ilk ifadesinde, eşi Meral Çıkan’ın Turan Dikmen ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Görgü tanığı Nedim Baskın, “Vuran pusuya yatmış; arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor” dedi.

4 AY ÖNCE DE EŞİNİ BALKONDAN ATMIŞ

Öte yandan geçen yıl aralık ayında, Meral Çıkan eşiyle tartıştıktan sonra balkona çıktı. Meral Çıkan balkondan atlayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Çıkan ifadesinde önce kendisinin atladığını söyledi. Ancak sonra ifade değiştirerek kendisini, eşinin balkondan attığını ifade etti. Savaş Çıkan ile yanındaki kardeşinin, 1 Şubat’ta yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı kaydedildi. 

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#Cinayet#Savaş Çıkan#Turan Dikmen

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