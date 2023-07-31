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Kanlı pusu... Taksiye kurşun yağdırdılar

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#Samet Kubiloğlu#Beyoğlu#Taksi
Kanlı pusu... Taksiye kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götürdüğü sırada araca silahla ateş açıldı. Saldırıda asıl hedefteki kişiler olan yolcular yaralanırken, kalbinden vurulan 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu hayatını kaybetti.

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İSTANBUL’da taksi şoförü Samet Kubiloğlu, dün 04.00 sıralarında Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götürmek için yola çıktı. Yıldız Tabya Mahallesi’ne geldikleri sırada yolcuların hasımları, pusu kurdukları yerden çıkıp taksiye silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırganlar kaçarken, taksi park halindeki otomobile çarparak durabildi. Taksideki 3 yolcu da yaralı halde olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, kalbine kurşun isabet eden 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kanlı pusu... Taksiye kurşun yağdırdılar
Samet Kubiloğlu

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‘MELEK GİBİ BİR İNSANDI’

Samet Kubiloğlu’nun taksici arkadaşı Alpay Kaya, “Tarlabaşı’nda taksicilik yapıyoruz. 3 kişi geldi, Gaziosmanpaşa’ya gideceklerini söylediler. Arkadaşımız da götüreceğini söyledi. Sabah kahvaltı yapacağımız sırada Samet’i aradım. Telefonu hastane görevlisi açtı. Gencecik çocuk, 2 tane çocuğu var. Annesine de bakıyordu. Bunun arkasında kim duracak? Alın işte bir canı kaybettik. Ne yapmamız lazım? Pusu kuruyorlar ve arabayı tarıyorlar. 34 mermi çıktı. Yolcular kaçıyor. Bir mermi arkadaşımızın kalbine isabet ediyor. Samet’i 1 senedir tanıyoruz. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kimseye bir zararı yoktu” dedi.

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#Samet Kubiloğlu#Beyoğlu#Taksi

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