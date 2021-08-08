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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 02:13 | Son Güncelleme:

Kanlı pusu! Evinin önünde başından vurdular

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Kanlı pusu! Evinin önünde başından vurdular

Adana’da, kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek tabancayla başından vurulan Kerim H. (40), ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, olay yerinde yapılan incelemede 10 adet boş kovan bulundu.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteye gelen Kerim H., bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Kerim H., başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı koşan yakınları, Kerim H.’yi kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kerim H., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kerim H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş kovan buldu.  Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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