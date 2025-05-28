Kanlı pusu

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Çok sayıda isabet alan Göksal’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Otomobilin yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca doğru kurşun yağdırdıktan sonra yaya olarak kaçtı.

SALDIRGANLARIN 30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motorize yunus polisi, saldırganlar H.A. (31) ve A.B.’yi (17) araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına aldı. H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.