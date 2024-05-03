Kanlı plan

Haberin Devamı

İnternet üzerinden sahte taksi plakası ilanı verdi. Planın kurbanı ise taksi plakası almak isteyen Recep Dindi (40) oldu. Muhammet Kaya, ilana başvuran Dindi’yi pazarlık için Çekmeköy’de bir yere çağırdı. Recep Dindi, 30 Nisan günü yanında 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasıyla birlikte buluşma yerine geldi. Ziynet eşyalarını gören Muhammet Kaya, tabancayla Recep Dindi’ye aracında ateş etti. Araç içinde ağır yaralı bulunan Dindi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaya ise kaçıp kayıplara karıştı.





SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri bölgedeki tüm kameraları incelemeye aldı. Görüntülerde elinde bir çantayla telaşla kaçan bir şahıs görüldü. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kuryelik yapan Muhammet Ali Kaya olduğu tespit edildi. Bir suç kaydı bulunan Kaya yakalanıp gözaltına alındı. Kaya sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kumar borcu yüzünden paraya ihtiyacı olduğunu, para bulmak için de bu planı yaptığını anlattı. Kaya, Dindi’yi öldürdüğü silahı ormana attığını, gasp ettiği altınları da ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Ormanlık alanda yapılan araştırma ve kazıda suçta kullanılan silah ile altınlar bulundu. Kaya, Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.