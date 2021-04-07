Kanlı miras kavgası: 3 ölü, 2 yaralı
Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Salih Belginer (62), aralarında yaşanan miras anlaşmazlığını çözmek için dayı çocukları ile İstanbul Kartal’daki avukatlık bürosunda buluşmak üzere sözleşti.
Dün 15.30 sıralarında avukatlık bürosu önünde buluştuktan sonra kuzenler arasında başlayan miras tartışması bir anda alevlendi. Belginer, tabancasını çekerek kuzenlerine kurşun yağdırdı. Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay Mutlu (54), Ayşe Ece Ay Mutlu (26) yaşamını yitirdi. Arzu Onat (56) ve Ahmet Nuri Onat (63) ise ağır yaralandı. Belginer, olayın ardından kaçarken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Belginer’in Yalova’ya kaçtığı belirlendi. Jandarmaya bilgi verildi. Jandarma, Belginer’i Yalova’da gözaltına aldı. İstanbul’a götürülen Belginer, Emniyet’te sorgulanacak.
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