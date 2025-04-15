Kanlı miras

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şerif Ali Acar evine giderek pompalı av tüfeğiyle geri döndü. Şerif Ali Acar, otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar’a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen acil sağlık ekibi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar çiftinin cansız bedenleri, jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.