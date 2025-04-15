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Kanlı miras

Güncelleme Tarihi:

#DENİZLİ#Acıpayam#Miras Kavgası
Kanlı miras
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde önceki gün 15.00 sıralarında, Şerif Ali Acar (55) ile kardeşi Süreyya Acar (50) arasında miras meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şerif Ali Acar evine giderek pompalı av tüfeğiyle geri döndü. Şerif Ali Acar, otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar’a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen acil sağlık ekibi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar çiftinin cansız bedenleri, jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

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#DENİZLİ#Acıpayam#Miras Kavgası

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