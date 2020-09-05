MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKanlı kutlama... Ortağını bıçakla öldürdü
GeriGündem Kanlı kutlama... Ortağını bıçakla öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.09.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Kanlı kutlama... Ortağını bıçakla öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanlı kutlama... Ortağını bıçakla öldürdü
Abone Olgoogle-news

Antalya'da iş ortağı M.A. (40) tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen Halil Kuş'un (59) cenazesi yakınları tarafından toprağa verileceği Serik'e götürüldü. Ortakların, kredi boçlarının bitmesini kutlamak için bir araya geldikleri ancak çıkan tartışmada cinayetin yaşandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6495 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'nın Serik ilçesinde birlikte iş yapan ortaklar Halil Kuş ve M.A., kredi borçlarının bitmesi üzerine kutlama yapmak istedi. Ancak henüz bilinmeyen nedenle ortaklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., Halil Kuş'u boynu ile göğsünden 3 kez bıçakladı. Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından yaralı olduğu halde kaçan M.A. ise daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay sırasında ikilinin yanında olan F.B., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, M.A.'nın kaçarken çalılık alana attığı bıçağı buldu. 

'Motosiklet hırsızlığı' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından poliste kaydı olan M.A.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. 

Halil Kuş'un cenazesi ise bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.

Kanlı kutlama... Ortağını bıçakla öldürdü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle