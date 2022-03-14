Kanlı kartopu

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu Tophane Parkı’nda önceki gece 21.15 sıralarında 9 kişilik grup kartopu oynuyordu. Bu gruptan birinin attığı kartopu, oradan geçen F.B.’nin (26) başına isabet etti. F.B. ile gruptakiler arasında tartışma çıktı. Daha sonra F.B., eve giderek durumu yakınlarına anlattı. Ardından da F.B. ve kardeşleri M.B. (40) ve E.B.’nin (35) de arasında bulunduğu grup, parka geldi. İki grup arasında çıkan kavga sırasında tabanca çıkaran E.B., karşı gruptakilere doğru kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği F.B.G., S.S., N.Ü., İ.D.S., M.F.İ., E.Ü. ve E.S. yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, ateş açan E.B.’yi olay yerinin yakınında yakalayıp gözaltına aldı. E.B.’nin kardeşleri M.B. ve F.B. de Galata Köprüsü çevresinde yakalandı. Üst aramalarında da olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçti. F.B., ifadesinde, “Parktan geçerken başıma kartopu atıldı. Ben de eve gidince yaşadıklarımı babama anlattım. Kardeşlerimle parka döndük ve olay yaşandı” dediği öne sürüldü. Emniyet’te sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

'BEKLEYİN GELECEĞİZ'

Yaşanan kavgada 17 yaşındaki oğlu yaralanan Yahya Üzümcü, “Ben çocuğumla burada kar topu oynuyordum. Ellerinde sopalarla 6-7 kişilik bir grup gördüm. Küfürlü konuşuyorlardı. O dönmüş ona söylemiş, öbürü dönmüş ona bir şey söylemiş. Sonra ‘Bekleyin geleceğiz’ demişler. Daha sonra birden elindeki sopalarla birlikte üstümüze saldırdılar. İçlerinden bir kişi silah çıkartıp hedef gözetmeksizin durmadan kalabalığın üstüne ateş etti. Benim oğlum da göğsünden yaralandı” ifadelerini kullandı.

KARTOPU KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Gazeteci Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy’de sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başlamıştı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etmişti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan işyeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında dükkâna giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü’yü göğsünden bıçaklayıp öldürmüştü. Azizoğlu, ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.





