Kanlı infazların son halkası

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Azerbaycan’da restoran işleri ve ticaretle uğraştığı belirtilen Elnur Gasımov (43), Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki lüks bir sitede kalıyordu. Elnur Gasımov, geçen çarşamba günü 16.15 sıralarında yeğeni A.G. ve bazı arkadaşıyla her gün düzenli olarak yaptıkları gibi site çevresinde yürüyüş yapıyordu. Bu sırada gelen bir otomobilden kendisine ateş açıldı. İsabet eden 4 kurşunla kanlar içinde yerde kalan Elnur Gasımov, arkadaşının zırhlı cipiyle hemen hastaneye götürüldü. Elnur Gasımov hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gasımov’un cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gasımov’a ait tabancaya da el koyuldu.

SORUŞTURMAYI ORGANİZE ŞUBE DEVRALDI

Polisin ifadesine başvurduğu A.G., yürüyüş yaparken yanlarına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldığını, kendilerinin olayda silah kullanmadığını söyledi. A.G., Elnur Gasımov’un bir yıldır İstanbul’da yaşadığını, iş amaçlı İstanbul’da bulunmadıklarını, turistik amaçlı kaldıklarını ve düzenli olarak site çevresinde yürüyüş yaptıklarını belirtti. Polis, Elnur Gasımov’un son olarak geçen haziran ayında İstanbul’a geldiğini belirledi. Polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için bölgedeki tüm kamera görüntülerini topladı. Cinayetin organize suç örgütü bağlantısı ortaya çıkınca soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Elnur Gasımov’un 2016 yılında Beşiktaş’ta kaldığı otelden çıkarken çapraz ateşe tutularak öldürülen Rövşen Caniyev’e yakın bir isim olduğu belirtildi.