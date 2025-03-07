Kanlı infaza en ağır ceza

Haberin Devamı

Muzaffer Erkuvan, 24 Ağustos’ta barışma teklifi kabul edilmeyince kendini ağaca asarak canına kıydı. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan’ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek’i (22) sorumlu tuttu. Şenay Gerçek ile kızları, 21 Ekim’de Muzaffer Erkuvan’ın kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan’ın babası Şemsettin Erkuvan (47), mezarlıkta anne ve kızlarını başlarından vurarak öldürü.

‘ÖFKELİYDİM VURDUM’

Yakalanan Şemsettin Erkuvan, “3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Onlara kin güdüyordum. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum” dedi. Erkuvan, tutuklandı.

Şemsettin Erkuvan hakkında ‘kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Şemsettin Erkuvan’ı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulamadı.