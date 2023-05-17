Kanlı gece kulübü: 14 kişi bıçaklandı

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3 genç duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 genç ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce kapıdaki görevlilere ardından da içerideki müşterilere saldırdı. Yakın bir bölgede bulunan Ferhat G.’nin kardeşi Burkay G. de olay yerine gidip kavgaya karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işyeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile 11 müşteri çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgadaki şüphelilerden Burkay G. de ameliyata alındı. Ferhat G., Vedat T. ve Kubilay Ö. de gözaltına alındı.