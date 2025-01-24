Kanlı firar: Cezaevinden eşini öldürmek için kaçtı

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Silahla yağma suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı (26), Afyonkarahisar Açık Cezaevi’nden 21 Ocak’ta firar etti. İzmir’e gelen hükümlü, Karşıyaka’da oturan eşi Melisa Çırgı’nın (25) yanına gitti. Önceki gün 02.00 sıralarında, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Hasan Çırgı, 1 çocuk annesi Melisa Çırgı’yı defalarca bıçakladı. Hasan Çırgı suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı’yı hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Melisa Çırgı, sağlık çalışanlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Melisa Çırgı’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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48 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı’nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı. ‘Kasten yaralama’, ‘silahla yağma’, ‘oto hırsızlığı’, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.