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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kanlı eylem planlayan TKP/ML hücresi çökertildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kanlı eylem planlayan TKP/ML hücresi çökertildi

İstanbul’da, ülke gündemini sarsacak kanlı eylem planladıkları belirlenen aralarında illegal alan ve askeri kanat sorumlusunun da bulunduğu Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyesi 7 kişi gözaltına alındı.

Polis, örgüt sorumlularının da bulunduğu 8 kişilik hücre yapılanmasını belirledikten sonra Maltepe, Kartal, Bahçelievler, Ümraniye, Pendik ve Ataşehir’deki adreslere dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda illegal alan sorumlusu Arzu Ö. ve askeri kanat sorumlusu Ünal Y.’nin de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sansasyonel eylemlerin engellendiği belirtildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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