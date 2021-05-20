Kanlı eylem planlayan TKP/ML hücresi çökertildi

Polis, örgüt sorumlularının da bulunduğu 8 kişilik hücre yapılanmasını belirledikten sonra Maltepe, Kartal, Bahçelievler, Ümraniye, Pendik ve Ataşehir’deki adreslere dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda illegal alan sorumlusu Arzu Ö. ve askeri kanat sorumlusu Ünal Y.’nin de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sansasyonel eylemlerin engellendiği belirtildi.

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