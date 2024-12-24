‘Kanlı Dağ’a huzur geldi... Kasiyun’un hikâyesi

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Esad rejiminin ardından siyasi süreç devam ederken Suriye’nin ve özellikle Şam’ın tarihi ve kültürel değerleri de bir kez daha öne çıktı. Şam’ın kuzeyindeki Kasiyun Dağı da bunlardan biri. Şam’ın kimliğiyle özdeşleşen dağ 1200 metre yüksekliğinde ve şehri kuzeyden görüyor. Arapça kaynaklara göre ‘Kasiyun’ Süryanice ve Aramice kökenli ve “Kasvetli, yeşillik olmayan, üzerinde ot bitmeyen yer” anlamlarına geliyor. Eski zamanlardan beri bu dağdan şehir manzarasını seyretmek hem Şamlıların hem de kenti ziyaret edenlerin vazgeçilmez adetlerinden biriydi.

KABİL’LE HABİL...

Şamlılar için Kasiyun Dağı’nın dini ve tarihi bir değeri de var. İlk insan Hz. Adem’in oğullarından Kabil’in kardeşi Habil’i burada öldürdüğüne inanılıyor. Bu yüzden burası yeryüzünde “ilk kanın aktığı, ilk cinayetin işlendiği yer” olarak biliniyor. Arapların Şam için kullandığı ‘Dimaşk’ adının da bundan dolayı ‘Kardeş kanı’ anlamına geldiği yorumları da yapılıyor. Dağda Habil için yapılmış bir türbe de var. Ayrıca bazı siyasi ve tasavvufi şahsiyetlerin türbe ve mezarları da burada.

HALKA YASAKTI

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İç savaşın ardından Esad rejimi sivillerin bu dağa çıkışını yasakladı. Mahir Esad’ın 4. Tümeni’nin kıyıcı birlikleri de bu dağa üsler kurdu. Muhaliflerin iddiasına göre 2013’te Guta’ya ‘sarin gazı’ füzeleri de buradan fırlatılmıştı. Şamlılar için Kasiyun’a dönüş Esad’ın gidişiyle eşdeğerdi. Sosyal medyada 2015’te Esad’a hitaben “Kasiyun Dağ’ında acı kahve içip Şam’ı seyredeceğiz” paylaşımı da viral olmuştu. Kasiyun Dağı şimdilerde o eski günlerine geri döndü. Şamlılar burada kahve içip şehri seyrediyor. Ayrıca dışarıdan gelen ziyaretçiler ve devlet adamları da bu dağa mutlaka uğruyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve önceki gün Şam’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kasiyun’a çıkıp Ahmet Eş-Şera ile çay-kahve içmişti…

ŞAM’I TEPEDEN GÖRÜYOR

Kasiyun Dağı, eteklerine kurulu başkente tamamen hâkim bir konumda. Özellikle geceleri şehrin ışıltılı manzarası eşliğinde bir acı kahve içmek de buranın adetlerinden...