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Kanlı buluşma svap ile çözülecek

#Alper Balcı#Suna Tanrıkulu#Svap
Kanlı buluşma svap ile çözülecek

Alper Balcı ile ayrıldığı kız arkadaşı Suna Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Olayın nasıl gerçekleştiği ise her ikisinin ellerinden alınan svap ile netleşecek.

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Bakırköy’de yaşayan ve garson olarak çalışan Alper Balcı (20) ile kız arkadaşı Suna Tanrıkulu (20), iddiaya göre bir süre birliktelik yaşadıktan sonra yakın zamanda ayrılmıştı. Balcı ve Tanrıkulu, aralarındaki sorunları görüşmek üzere geçen perşembe günü Balcı’nın Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak’taki evinde bir araya geldi.

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Bu buluşma sırasında Alper Balcı, A.C. isimli arkadaşını arayarak, “Suna kendini vurdu, çabuk gel” dedi. A.C. hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Polis ekipleri eve gittiğinde Balcı ve Tanrıkulu’nu kanlar içinde buldu. Her ikisi de sol göğüslerinden vurulmuştu. Olay yerinde tek tabanca vardı ve tabanca Balcı’nın yanındaydı. Polis ve sağlık ekipleri Alper Balcı’nın hayatını kaybettiğini, Suna Tanrıkulu’nun ise hayatta olduğunu belirledi. Hastaneye götürülen Tanrıkulu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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ADLİ TIP İNCELİYOR

Olay Yeri İnceleme ekipleri Alper Balcı’nın cesedi ve evde inceleme yaptı. Ellerinden svap alındı. Daha sonra da cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tanrıkulu’nun da ellerinden svap alındı. Olay yerinde bulunan tabanca da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na teslim edildi. Polis, el svap incelemesi ve Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından olayın nasıl gerçekleştiğinin netleşeceğini bildirdi.

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#Alper Balcı#Suna Tanrıkulu#Svap

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