Kanlı biten HES kodu tartışmasında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi

Olay, geçen 22 Mart Pazartesi, saat 06.45 sıralarında Bahri Baba Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Ş., toplu ulaşımda kullanılan 'İzmirim' kartında HES kodu yüklenmemiş olması nedeniyle şoför tarafından uyarılınca, tartışma çıktı. Diğer yolcularda Ferhat Ş.'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren yolculardan Uğur Ersü ile Ferhat Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer yolcularda katılınca arbede yaşandı. Arbedede Ferhat Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Ersü'yü yaralayıp, kaçtı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ersü'yü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tedavinin ardından Ersü, taburcu edildi. Otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenen olayın ardından polis harekete geçti. Şüpheli Ferhat Ş. dün yakalanıp, gözaltına alındı. Ferhat Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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