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Kanlı baskın

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#Gültekin Gezer#Kader Küçükcoşkun#Cinayet
Kanlı baskın
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 07:00

Kar maskeli 4 kişi, apart otel olarak kullanılan bir daireye girerek burada kalan Gültekin Gezer ile hamile Kader Küçükcoşkun’a kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Gezer ve Küçükcoşkun hayatını kaybetti.

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İstanbul Şişli’ye bağlı Kuştepe Mahallesi Yavru Kuş Sokak’ta kiralık ev olarak kullanılan 4 katlı Trump Apart’ın zemin katındaki dairede önceki gece saatlerinde çifte cinayet işlendi. İddiaya göre aylık kirası 35 bin lira olan ve apart otel olarak günlük daire şeklinde de kullanılan zemin kattaki daireye kısa süre önce yerleşen Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun, kapı zilini çalıp evlerine giren 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. İçeriye kar maskesiyle giren saldırganların silahından çıkan kurşunların hedefi olan Gezer ve Küçükcoşkun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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PLANLI CİNAYET ŞÜPHESİ

Yapılan incelemelerde Gezer’in vücudunun çeşitli bölgesine 8 kurşun isabet ettiği belirlenirken, Küçükcoşkun’un ise hamile olduğu ve sırtından tek kurşun ile vurulduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve olayın planlı bir cinayet olduğu ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, eve giren şüpheliler ile olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırının gerçekleştiği yan binada oturan bir mahalle sakini yaptığı açıklamada, “Kavga gürültü seslerine uyandık, bu iki kişiyi tanımıyoruz uzun süredir kalan kiracı değillerdi ama aynı evde yaşıyorlardı. Bu apartmanda daireler genelde günlük daire şeklinde kullanılıyor, otel apartman diye giren çıkan belli değil biz de korkuyoruz” dedi.

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#Gültekin Gezer#Kader Küçükcoşkun#Cinayet

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