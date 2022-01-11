Kanlı abideler

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İstanbul Beşiktaş’ta suç örgütü liderlerinden “Lotu Guli” lakaplı Nadir Salifov’un adamları, 18 Ağustos 2016’da gece yarısı mafya dünyasının ünlü isimlerinden “Hayalet” ve “Lenkaranski” lakaplı Rövşen Canıyev’i çapraz ateşe tuttu. “Kanuni Ogru” (Kurallı Haydut) olarak bilinen suç örgütü liderlerinin en güçlülerinden biri olan Canıyev, saldırıda hayatını kaybetti. Canıyev’in yakınları da Salifov’u öldürüp intikam almak için İstanbul’da etkili bir yeraltı grubundan yardım istedi. Bu grup Salifov’u öldürecek, karşılığında da 5 milyon dolar alacaktı. Ancak planları umduğu gibi gitmedi. İki grup Bahçelievler’de bir restoranda 2 Ekim 2017’de buluştuklarında polis bu buluşmayı basmış ve iki grubu da gözaltına almıştı.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Ancak Canıyev’in adamları vazgeçmedi. Bu kez Gürcü bir grup ile anlaştılar. Ancak bu grup da İstanbul polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Bir başka grup tarafından yapılan bombalı saldırı da sonuçsuz kaldı. Nadir Salifov Kasım 2018’de İstanbul’da yakalandı. Adamlarının Edirne’de karıştığı çatışmada bir polis vurulmuştu. Sınır dışı edildi ancak kısa bir süre sonra sahte isim ve pasaportla Türkiye’ye geri döndü.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Canıyev’in intikamını almak isteyen adamları onu Türkiye’de adım adım takip ediyordu.

İNTİKAM İÇİN SIZDI

Bu kez daha öncekilerden çok farklı bir taktik kullandılar. Khagan Zeynalov adlı adamlarını Salifov’un yanına sızdırdılar. Grubun planı Salifov’u, Canıyev’in öldürüldüğü 18-19 Ağustos’a gelen günde ve aynı saatte öldürmekti. Ancak planları biraz sarktı. Zeynalov, Salifov’u 20 Ağustos 2020 gecesi Antalya’daki bir otelde yemek yedikleri sırada kafasına ateş ederek öldürdü. Ardından kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden kaçtı. Ancak Zeynalov ve şoförü İstanbul’a gelemeden Denizli’de yakalandı. Salifov’u öldüren Zeynalov ile birlikte toplam 12 kişiye “Suç örgütü kurmak” ve “adam öldürmek” suçlarından

dava açıldı.

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MEZARDA DA REKABET ETTİLER

2016’da Beşiktaş’ta öldürülen Rövşen Canıyev’in cenazesi memleketi Azerbaycan’a gönderildiğinde binlerce kişi tarafından karşılandı. Canıyev’e doğduğu şehir olan Lenkeran’da büyük bir anıtmezar yapılıp heykeli dikildi. Ondan tam dört yıl sonra öldürülen Nadir Salifov ise İstanbul Büyükçekmece’de toprağa verildi. Salifov için de ailesi ve adamları Büyükçekmece’deki mezarlıkta büyük bir abide yaptı ve büstünü de oraya yerleştirdi.