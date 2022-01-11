Kanlı abideler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
İşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergilerİşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler#Vergi
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
TL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacakTL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacak#Merkez Bankası
Kabataş Lisesi’ne selam olsunKabataş Lisesi’ne selam olsun#Kabataş Lisesi
Tez borsası işte böyle çalışıyor'Tez borsası' işte böyle çalışıyor#Tez
Açlık riski olan köylerde ziraat eğitimi veriyor: Kara kıta doysun diye...Açlık riski olan köylerde ziraat eğitimi veriyor: 'Kara kıta' doysun diye...#Merve Gülistan Aydın
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Sinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdıkSinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdık#Sinan Akçıl
Aleyna Tilkiden aşk dansıAleyna Tilki'den aşk dansı#Aleyna Tilki
Sanayiciler isyan etti: Saç ekici değil kaynakçı arıyoruzSanayiciler isyan etti: Saç ekici değil kaynakçı arıyoruz#OSB
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Kanlı abideler

#Nadir Salifov#Rövşen Canıyev#Mezarlık
Kanlı abideler
Musa KESLER

Suç örgütü liderlerinden “Lotu (Kabadayı) Guli” lakaplı Nadir Salifov’un, “Hayalet” lakaplı Rövşen Canıyev’in adamlarınca öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İki grubun Rusya’dan Ukrayna ve Gürcistan’a, oradan Beşiktaş ve Antalya’ya uzanan, öldürülen grup liderlerinin anıtmezarlarına kadar yansıyan kanlı rekabetinin detayları iddianameyle ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Beşiktaş’ta suç örgütü liderlerinden “Lotu Guli” lakaplı Nadir Salifov’un adamları, 18 Ağustos 2016’da gece yarısı mafya dünyasının ünlü isimlerinden “Hayalet” ve “Lenkaranski” lakaplı Rövşen Canıyev’i çapraz ateşe tuttu. “Kanuni Ogru” (Kurallı Haydut) olarak bilinen suç örgütü liderlerinin en güçlülerinden biri olan Canıyev, saldırıda hayatını kaybetti. Canıyev’in yakınları da Salifov’u öldürüp intikam almak için İstanbul’da etkili bir yeraltı grubundan yardım istedi. Bu grup Salifov’u öldürecek, karşılığında da 5 milyon dolar alacaktı. Ancak planları umduğu gibi gitmedi. İki grup Bahçelievler’de bir restoranda 2 Ekim 2017’de buluştuklarında polis bu buluşmayı basmış ve iki grubu da gözaltına almıştı.

Gözden Kaçmasın

İstanbula kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu...İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu...Haberi Görüntüle

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Ancak Canıyev’in adamları vazgeçmedi. Bu kez Gürcü bir grup ile anlaştılar. Ancak bu grup da İstanbul polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Bir başka grup tarafından yapılan bombalı saldırı da sonuçsuz kaldı. Nadir Salifov Kasım 2018’de İstanbul’da yakalandı. Adamlarının Edirne’de karıştığı çatışmada bir polis vurulmuştu. Sınır dışı edildi ancak kısa bir süre sonra sahte isim ve pasaportla Türkiye’ye geri döndü.

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Canıyev’in intikamını almak isteyen adamları onu Türkiye’de adım adım takip ediyordu.

İNTİKAM İÇİN SIZDI

Bu kez daha öncekilerden çok farklı bir taktik kullandılar. Khagan Zeynalov adlı adamlarını Salifov’un yanına sızdırdılar. Grubun planı Salifov’u, Canıyev’in öldürüldüğü 18-19 Ağustos’a gelen günde ve aynı saatte öldürmekti. Ancak planları biraz sarktı. Zeynalov, Salifov’u 20 Ağustos 2020 gecesi Antalya’daki bir otelde yemek yedikleri sırada kafasına ateş ederek öldürdü. Ardından kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden kaçtı. Ancak Zeynalov ve şoförü İstanbul’a gelemeden Denizli’de yakalandı. Salifov’u öldüren Zeynalov ile birlikte toplam 12 kişiye “Suç örgütü kurmak” ve “adam öldürmek” suçlarından
dava açıldı.

Gözden Kaçmasın

İşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergilerİşte yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergilerHaberi Görüntüle

MEZARDA DA REKABET ETTİLER

2016’da Beşiktaş’ta öldürülen Rövşen Canıyev’in cenazesi memleketi Azerbaycan’a gönderildiğinde binlerce kişi tarafından karşılandı. Canıyev’e doğduğu şehir olan Lenkeran’da büyük bir anıtmezar yapılıp heykeli dikildi. Ondan tam dört yıl sonra öldürülen Nadir Salifov ise İstanbul Büyükçekmece’de toprağa verildi. Salifov için de ailesi ve adamları Büyükçekmece’deki mezarlıkta büyük bir abide yaptı ve büstünü de oraya yerleştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nadir Salifov#Rövşen Canıyev#Mezarlık

BAKMADAN GEÇME!

Kara kıta’ doysun diye...

'Kara kıta’ doysun diye...

#Merve Gülistan Aydın
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Kara kıta’ doysun diye...

'Kara kıta’ doysun diye...

#Merve Gülistan Aydın
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan